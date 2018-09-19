«Лозовские машины» выходят на рынок Канады

"Лозовские машины" (бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой предприятиями индустриальной группы "УПЭК", Харьковская обл.), в ближайшее время заключат соглашение с дистрибьюторской компанией Higginson Farm Equipment (Канада), что позволит начать прямые поставки техники на североамериканский континент, сообщается в пресс-релизе УПЭК.

Официальный дистрибьютор в Канаде появился у "Лозовских машин" по результатам дебютного участия в международной отраслевой выставке Canada's Outdoor Farm Show с 11 по 13 сентября г. Вудсток провинции Онтарио.

В пресс-релизе отмечается, что Higginson Farm Equipment сотрудничает с рядом дилеров, и один из крупнейших региональных дилеров уже проявил интерес к агрегатам украинского производителя. Кроме того, запланировано проведение серии демо-показов для канадских фермеров.

"Убежден, что за первыми поставками сельхозагрегатов на рынок Канады последует стремительное расширение объемов и географии продаж "Лозовских машин", в том числе с последующим выходом на рынок США. Североамериканский континент - один из крупнейших и перспективных мировых рынков, и мы давно шли к тому, чтобы стать его полноправным участником", - цитирует пресс-служба УПЭК вице-президента по маркетингу и продажам Романа Гиршфельда.

По его словам, одним из решающих факторов выхода на этот рынок стал положительный опыт вхождения и развития на европейском рынке, на котором компания уже присутствует несколько лет и успешно конкурирует с западными компаниями как по качеству техники, так и в инновационных разработках и бизнес-подходах.

"После начала действия Соглашения о зоне свободной торговли ввозные пошлины на украинскую технику отменены, а процесс экспорта - значительно упрощен. Украинским производителям это дает значительное конкурентное преимущество на рынке североамериканского континента", - добавляет Р.Гиршфельд.

В сообщении отмечается, что канадский рынок заинтересован в технике с высокой долей интеллектуальных составляющих.

"Канадское сельское хозяйство - одно из самых продуктивных в мире с быстрым темпом производительности труда и растущими объемами производства. Местные фермеры заинтересованы в качественной инновационной агротехнике, повышающей урожайность и рентабельность хозяйств, и "Лозовские машины" способны ее предложить", - отмечает Р.Гиршфельд.

"Лозовские машины" - один из ведущих украинских производителей почвообрабатывающей и посевной сельхозтехники, техники для логистики и перевозок. Продукция компании поставляется более чем в 20 стран мира через официального дистрибьютора - "УПЭК Трейдинг и сеть дилеров СНГ, Ближнего Востока и Европы. Объем продаж в 2017 году и в текущем не обнародовался, а в 2016 году он составил 250 млн грн.

Higginson Farm Equipment основана в 1898 году, за более чем столетнюю историю фирмой управляли представители четырех поколений одной семьи. Компания имеет репутацию надежного поставщика оборудования, осуществляет оптовые и розничные продажи сельхозтехники и запчастей на территории Канады, а также выполняет сервисное обслуживание, оказывает услуги по монтажу и наладке оборудования.

Canada's Outdoor Farm Show - крупнейшая национальная выставка Канады в сфере АПК. В 2018 году мероприятие приняло более 42 тыс. участников.