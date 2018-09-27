Финансовые новости
- |
- 27.09.18
- |
- 14:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГП «Кучурганское» выставило аренду 2 тыс. га сельхозземель на конкурс
11:44 27.09.2018 |
Госпредприятие "Кучурганское" (с.Кучурган, Одесская обл.) объявило конкурс на поиск инвестора по обработке 1.1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, используемых для производства зерновых и масличных культур, по начальной цене 2,505 тыс. грн за 1 га в год.
Как указано в объявлении компании в газете "Голос Украины", также на конкурс выставлены 0,9 тыс. га не раскорчеванных земель по стартовой цене 1,26 тыс. грн за 1 га в год.
Заявки принимаются до 13 сентября включительно, а конкурс назначен на 14 сентября без вызова участников.
Победителем будет признано юрлицо, предложивший наибольшую цену, отмечено в объявлении.
Требованием к участнику конкурса является наличие технических, организационных, финансовых и правовых возможностей осуществления инвестдеятельности.
В госреестре указано, что ГП "Кучурганское" с мая 2017 года находится в стадии ликвидации после принятого в январе того года решения о признании его банкротом. Учредителем указано Минагрополитики.
Выручка ГП в 2016 году увеличилась на 24,1% - до 5,66 млн грн, а чистый убыток сократился до 3 тыс. грн с 340 тыс. грн годом ранее. Данные за 2017 год отсутствуют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу
|На курсовые тренды 26 сентября повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца
|Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН
|Госбюджет Украины в августе сведен с профицитом 25,15 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Кузня на Рыбальском» в августе передала ряд мощностей «Строй-Реновации»
|Группа «ТАС» достигла предварительной договоренности о покупке судозавода «Завод «Кузня на Рыбальском»
|Госгеонедр выставило на аукцион 30 января Кадобнянское газовое месторождение
|Броварской завод порошковой металлургии в I полугодии-2018 нарастил убыток наполовину
|McDonald's откажется от использования искусственных ингредиентов в популярных бургерах
|ГП «Кучурганское» выставило аренду 2 тыс. га сельхозземель на конкурс
Это интересно
|В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля