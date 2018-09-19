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PGNiG продлила договор с «Укртрансгазом» на хранение газа в украинских ПХГ
08:31 19.09.2018 |
Польская PGNiG SA продлила договор с ПАО "Укртрансгаз" на хранение газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".
"Укртрансгаз" и польская энергетическая компания PGNiG продлили договор на хранение природного газа в украинских подземных газохранилищах ... До конца 2018 года ожидается подписание контрактов с рядом ведущих немецких трейдеров на хранение газа в ПХГ Украины", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, PGNiG реализует газ украинским потребителям с августа 2016 года. В 2017 году PGNiG подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку и хранение газа.
PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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