PGNiG продлила договор с «Укртрансгазом» на хранение газа в украинских ПХГ

Польская PGNiG SA продлила договор с ПАО "Укртрансгаз" на хранение газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" и польская энергетическая компания PGNiG продлили договор на хранение природного газа в украинских подземных газохранилищах ... До конца 2018 года ожидается подписание контрактов с рядом ведущих немецких трейдеров на хранение газа в ПХГ Украины", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, PGNiG реализует газ украинским потребителям с августа 2016 года. В 2017 году PGNiG подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку и хранение газа.

PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.



