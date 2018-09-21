Днепроспецсталь за 8 мес. нарастила выпуск товарной продукции на четверть

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-августе 2018 года увеличил производство товарной продукции на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6 млрд 525,769 млн грн в действующих ценах.

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, произведенной в августе, составила 849,861 млн грн в действующих ценах, что на 7,4% выше показателя предыдущего месяца.Завод за первые восемь месяцев года сократил выплавку стали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 168,808 тыс. тонн. За этот период выпуск проката снизился на 0,5% - до 112,359 тыс. тонн.В августе на предприятии выплавлено 20,999 тыс. тонн стали, что на 3% выше, чем в июле, произведено 14,034 тыс. тонн проката - на 8,6% больше, чем в предыдущем месяце."Учитывая тенденцию роста стоимости ресурсов по итогам работы за период январь-август 2018 года показатель рентабельности по заводу - отрицательный", - констатируется в информации завода.Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2017 году нарастила производство товарной продукции на 30,1% по сравнению с 2016 годом - до 8 млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, в том числе в декабре-2017 произведено продукции на 806,179 млн грн в действующих ценах, в январе-2017 - на 619,904 млн грн.Завод в 2017 году нарастил выплавку стали на 9,1% по сравнению с 2016 годом - до 258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8%, до 169,226 тыс. тонн. В декабре предприятие выплавило 23,062 тыс. тонн стали, произвело 14,487 тыс. тонн проката."Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.