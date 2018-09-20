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«Запорожсталь» в I полугодии направила на выполнение соцобязательств по колдоговору более 250 млн грн
07:56 20.09.2018 |
Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-июне 2018 года суммарно направил на выполнение гарантированных социальных обязательств в рамках коллективного договора более 250 млн грн.Согласно пресс-релизу компании, все мероприятия, прописанные в колдоговоре, в первом полугодии выполнены в полном объеме.
Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2017 году суммарно направила на выполнение гарантированных соцобязательств в рамках колдоговора более 400 млн грн.
"Запорожсталь" - одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, специализируется на выпуске стального г/к рулона, г/к листа, холоднокатаного листа, х/к рулона из углеродистых и низколегированных сталей и пр.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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