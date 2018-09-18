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Фонд госимущества выбрал советника по приватизации четырех ТЭЦ
13:53 18.09.2018 |
Конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала компанию "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума "Baker McKenzie", "Бюро Маркуса", BDO, "Ernst & Young" и Kreston GCG в качестве советника, который будет заниматься подготовкой к приватизации четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ): Херсонской, Днепровской, Криворожской и Северодонецкой.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
Согласно сообщению, конкурс по отбору советников по приватизации ОАО "Ориана", ОАО "Сумыхимпром" и "Национальной акционерной компании "Украгролизинг" был перенесен на 23 октября, так как было получено только по одной заявке.
Также Трубаров сообщил, что в ближайшее время Фонд госимущества объявит конкурс по отбору советников для последнего пула предприятий из списка большой приватизации на 2018 год: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Турбоатом" и "Запорожский титано-магниевый комбинат".
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