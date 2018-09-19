ЕБРР предоставил «ОТП Лизинг» кредит 324 млн грн на поддержку МСП

Европейский банк реконструкции и развития предоставил ООО "ОТП Лизинг" 4-летний гривневый кредит на 324 млн грн (эквивалент EUR10 млн) для осуществления долгосрочных лизинговых операций с малыми и средними предприятиями (МСП).

"Новый кредит ЕБРР позволит компании продлить срок лизинговых соглашений, которые она предлагает, и заключать их в местной валюте, а также диверсифицировать свою клиентскую базу, в первую очередь благодаря ориентации на меньшие по размеру компании", - отмечается в сообщении банка.

Согласно ему, МСП также получат пользу от грантового финансирования в размере до EUR1 млн, предоставленного в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business для оказания помощи малым компаниям в инвестировании и получении выгод от Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Гранты будут предоставляться отвечающим требованиям МСП в качестве инвестиционных стимулов для уменьшения стоимости их капитальных инвестиций в модернизацию технологических и производственных процессов в соответствии с нормами и стандартами ЕС, уточняет ЕБРР.

"ОТП Лизинг" принадлежит венгерскому банку OTP Bank PLC, работает на украинском рынке десять лет. Компания в 2017 году увеличила выручку на 7,1% - до 471,26 млн грн, а ее чистая прибыль сократилась на 16,3% - до 584,59 млн грн.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов.