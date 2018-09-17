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«Нафтогаз Украины» планирует выпуск еврооблигаций в октябре на $0,5 - 1 млрд - глава правления
09:15 17.09.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" планирует в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций объемом $500 млн - $1 млрд, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.
"Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре", - сказал он журналистам в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы выпуска еврооблигаций в условиях нынешней конъюнктуры.
А.Коболев уточнил, что средства намечено привлечь для развития компании.
Как сообщалось, в конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд. В конце июля 2018 года НАК наняла юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть оказаны на период до 1 июля 2020 года.
В середине июля 2018-го "Нафтогаз" также объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций.
НАК по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% - до 227,478 млрд грн.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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