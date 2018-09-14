Группа «Триолан» впервые официально назвала своего реального бенефициара

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Второй игрок на рынке кабельного телевидения Украины - группа компаний «Триолан» - впервые назвал своего конечного бенефициарного собственника. Это Алексей Липчанский, он владеет условным холдингом через кипрскую компанию «Эйс холдинг лимитед». Соответствующие изменения внесены Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания в провайдерские лицензии компании «Контент трейдинг», которая входит в пул компаний из группы «Триолан».

Компания указала бенефициара, поскольку оформляла новые лицензии на услуги кабельного ТВ в с. Черкасская Лозовая и Докучаевске Харьковской области (две отдельные лицензии), а также лицензию на предоставление программной услуги в 4-х селах Полтавской области (Щербани, Рассошенцы, Горбаневка и Супруновка). До этого компания владела только лицензий в Харькове. Согласно закону о прозрачности медиасобственности, регулятор не может выдавать лицензии компаниям с непрозрачной структурой собственности.

Согласно открытым источникам, структура собственности провайдера поменялась в мае этого года: до кипрской компании им владела лондонская «Триолан бродкастинг лимитед» без указания бенефициара. При этом у других компаний холдинга указана старая структура собственности - компания «Гайеза Ассетс лимитед» из Эдинбурга.

По информации в СМИ, реальный владелец группы компаний - Алексей Липчанский, ранее бывший соратником мэра Харькова Геннадия Кернеса, а до этого - соратником нынешнего министра МВД Арсена Авакова. Он долгое время находился за границей из-за связей с сепаратистской организацией «Оплот».

По данным агентства BigDataUA, условная группа «Триолан» - второй игрок кабельного телевидения, по состоянию на второй квартал этого года у нее было 385 тысяч абонентов. Всего в группе 9 компаний, имеющих провайдерские лицензии: ООО «Запорізькі Цифрові Комунікації», ООО «Дніпропетровські цифрові комунікації», ООО «Одеські цифрові комунікації», ООО «ПТК-Системи», ООО «Юнікаст Інвест», ООО «КС Плюс», ООО «ТРК «Епсілон ТВ», ООО «Берізка-Телесистема» и ООО «ІТ.Сервіс».

Компании из группы «Триолан» не раскрывали собственность три года, из-за чего Нацсовет выписывал им штрафы (5% лицензионного сбора), которые так и остались неоплаченными - регулятор готовится обратиться в суд. Также у регулятора были вопросы к четырем компаниям группы на предмет наличиея договора с абонентами. Вопрос по компании «Контент трейдинг» был решен на прошлой неделе.