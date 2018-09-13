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Позиция «Газпрома» делает невозможным анбандлинг «Нафтогаза» до января 2020 года, - НАК
23:28 12.09.2018 |
Позиция российского "Газпрома" делает невозможным отделение оператора газотранспортной системы (анбандлинг) до 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.
Как отмечается, "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали меморандум об анбандлинге. Отмечается, что МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.
Сообщается, что целью меморандума является определение общего понимания процесса анбандлинга и промежуточных мер с полным соблюдением международных обязательств Украины и положений национального законодательства до 1 января 2020 года.
"Документ должен внести ясность в то, как будет проходить процесс анбандлинга, учитывая отказ "Газпрома" принять новую нормативную базу в Украине и сделать соответствующие изменения контракта на транзит с "Нафтогазом", действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно заключенному договору, любая потеря "Нафтогазом" или "Укртрансгазом" до 31 декабря 2019 года контроля над активами, которые используются для транзита газа без согласия "Газпрома" могут создать значительные финансовые риски.
"Это может также поставить под серьезную угрозу надежность поставок газа европейским потребителям. Таким образом, позиция "Газпрома" делает невозможным проведение процесса анбандлинга до 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Главы наблюдательных советов НАК и МГУ Клэр Споттисвуд и Вольтер Больц отметили, что меморандум демонстрирует решимость сторон работать вместе для того, чтобы процесс анбандлинга состоялся.
Отмечается, что процесс анбандлинга будет координировать Комитет по вопросам этики и отделения деятельности по транспортировке природного газа наблюдательного совета "Нафтогаза", а представители МГУ будут выступать советниками комитета.
"Наблюдательные советы намерены разработать и предложить украинскому правительству совместный план относительно промежуточных мер для реализации анбандлинга ГТС 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
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