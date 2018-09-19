Крюковский завод в этом году увеличил выпуск грузовых вагонов на 80%

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе- августе увеличил выпуск грузовых вагонов на 82,3%, или на 1045 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 2314 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-августе завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 16 пассажирских вагонов.

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.