Финансовые новости
- |
- 14.09.18
- |
- 08:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Луцкий "Мотор" освоил производство деталей к авиадвигателям
07:55 14.09.2018 |
Финплан предприятия предусматривает 120 миллионов гривень на закупку нового оборудования, специального оснащения и техдокументации на новую продукцию.
Госпредприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно освоило производство 5500 деталей к авиационным двигателям.
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в соответствии с программой импортозамещения на предприятии происходит поэтапное освоение нового производства и увеличение производственных мощностей.
"Нынешним финансовым планом ГП "Мотор" на закупку нового оборудования, специального оснащения и технической документации на новую продукцию предусмотрено около 120 миллионов гривень", - сказано в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сегодняшний рост курса доллара на межбанку обусловлен выходом на рынок нескольких крупных покупателей-импортеров
|Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража в деле «Нафтогаза» против «Газпрома» – НАК
|«Да, это твердый ответ». Министр энергетики США подтвердил план введения новых антироссийских санкций
|«Восток-2018». Что кроется за самыми масштабными учениями российской армии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луцкий "Мотор" освоил производство деталей к авиадвигателям
|«Артемсоль» за 8 месяцев увеличила производство соли на 24%
|Позиция «Газпрома» делает невозможным анбандлинг «Нафтогаза» до января 2020 года, - НАК
|Арабская инвестиционная компания Salic завершает сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»
|ММК им. Ильича за 8 мес. нарастил выпуск проката на 6%, чугуна - на 14,9%
|Представлена новая модификация бронеавтомобиля «Дозор-Б» с улучшенным бронированием
Это интересно
|Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic
|SEC обвинила в организации мошеннических схем известного инвестора Филипа Фроста
|Лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu — Xiaomi Redmi Note 5
|Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
|Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW
|Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан
|Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ