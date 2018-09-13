«Артемсоль» за 8 месяцев увеличила производство соли на 24%

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) за январь-август выпустило более 1,2 млн тонн соли, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению на сайте ГП, по итогам августа рудниками предприятия было добыто и переработано почти 180 тыс. тонн соли, что на 73 тыс. тонн больше, чем в августе 2017 года.По данным госпредприятия, за 8 месяцев этого года больше чем на треть возрос объем производства соли, который отгружается без упаковки (навалом). Этого вида продукции было выпущено 928,2 тыс. тонн или 75% общего объема добычи.Кроме того, на 7,6% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск фасованной соли, на 18,1% - йодированной соли, на 6,9% - соли, затаренной в МКР. На некоторые виды продукции спрос сократился. Так, меньше чем год назад было произведено соли, затаренной в мешки, соляных блоков и брикетов."Увеличить производственные показатели предприятия нам удалось за счет укрепления позиций на экспортных рынках и роста поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, увеличен объем отгрузки и на внутренний рынок. Мы планируем сохранить эту тенденцию до конца года", - цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Артемсоль" Юрий Товстокоренко.В госпредприятии отметили, что в этом году "Артемсоль" начала выпуск нового вида продукции - оптически сортированной соли в улучшенной упаковке. Первые партии уже поставляются на внутренний рынок. Предприятие планирует продолжать модернизацию производства. Рассматривается возможность дальнейшего внедрения новых технологических линий.ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции реализуется в Украине, остальное - экспорт (данные за 2016 год).