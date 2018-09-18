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ДМК за 8 месяцев нарастил выпуск проката в 3,7 раза
07:50 18.09.2018 |
Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) по итогам января-августа 2018 года увеличил выпуск проката, по оперативным данным, в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,648 млн тонн.Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за восемь месяцев ДМК нарастил выплавку стали в 5,8 раза - до 2,642 млн тонн, чугуна - в 5,7 раза, до 2,533 млн тонн.
В августе ДМК произвел 164 тыс. тонн проката, 155 тыс. тонн стали, 140 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 189 тыс. тонн проката, 185 тыс. тонн стали, 180 тыс. тонн чугуна
Как сообщалось, ДМК по итогам 2017 года сократил выпуск проката на 32,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,328 млн тонн, стали - на 30,7%, до 1,363 млн тонн, чугуна - на 31,7%, до 1,328 млн тонн.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
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