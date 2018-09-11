«Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» повысил тарифы на доставку письменной корреспонденции на 40% с 10 сентября текущего года.

В соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликованном в газете «Урядовый курьер», тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

С 10 сентября тарифы на пересылку письменной корреспонденции повышаются на 40%, в частности, на доставку неприоритетного письма весом до 50 г - на 2 грн.

Стоимость доставки посылок в пределах Украины средним весом 2,5 кг увеличится на 15%.

На втором этапе с 1 января 2019 года тариф на пересылку неприоритетного письма до 50 г увеличится на 14%, а на пересылку посылки в пределах Украины средним весом 2,5 кг - на 9%.

Тариф на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпошта Стандарт» не изменятся.

Также «Укрпошта» с 10 сентября упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года вступило в силу решение НКРСИ, которое предусматривало изменение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи. Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырос на 20% - до 12 грн, для двухкилограммовых - на 8%, до 14 грн. Согласно этому же решению, стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снилась. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизилась на 3% - до 7,5 грн, тариф для отправлений от 2 до 3 кг снизился на 55% - до 25 грн. Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) осталась без изменений.

17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры назначило Игоря Смелянского, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя, генеральным директором компании «Укрпошта», заключив с ним новый контракт.