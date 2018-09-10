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В Виннице введен в эксплуатацию завод «Green Cool» по производству холодильного оборудования
12:01 10.09.2018 |
ПАО «Украинская пивная компания» (UBC Group) ввела в эксплуатацию завод «Green Cool» по производству холодильного оборудования.
Завод по производству холодильного оборудования - первое предприятие, которое заработало на территории индустриального парка «Винницкий кластер холодильного машиностроения». На работу в предприятия привлечено более 300 рабочих. До конца 2018 года планируется создать 750 рабочих мест. Запланированный объем реализации продукции (І очереди) - 400 млн грн/год, после реализации II очереди (ориентировочный срок 2019-2020 гг.) - 700 млн грн/год и дополнительно 1000 рабочих мест.
«Для нас важна не только стоимость инвестиций, а их успешность. Поэтому бизнес-климат в Украине и нормальное отношение государства к тем, кто создает рабочие места и национальный продукт, должны быть цивилизованными. Я являюсь противником любого давления на любого предпринимателя и подчеркиваю: каждый, кто инвестирует в Украину и имеет «белый» бизнес, должен только по телевизору видеть представителей государства, кроме тех событий, когда нас приглашают на открытие предприятий», - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который принял участие в открытии завода.
Президент «UBC Group Игорь Гуменный сообщил, что объем инвестиций в первую очередь составляет 16 млн евро. Сейчас запущено производство морозильных ларей, общая мощность производства составит 70-80 тыс. единиц в год. После нового года планируется расширение ассортимента продукции.
По словам Гуменного, 92% производимой продукции будет экспортироваться. Он также подчеркнул, что 80% вероятности того, что компания будет инвестировать в строительство завода в Винницкой области, зависело именно от региональной власти. "В списке городов, которые рассматривались как место под строительство завода, Винница была на 14 месте. Нам порекомендовали партнеры заехать сюда. Когда я попал в кабинет мэра Сергея Моргунова и его заместителя, а сейчас губернатора Валерия Коровия, они взяли меня за руку, начали телеги по каким бурьяне, кустах, показали поле и сказали, что это будет индустриальный парк. Тогда я сказал, что мы купим у вас землю, но будем строиться здесь только тогда, когда будет решен вопрос с инфраструктурой. И только благодаря проактивной позиции местной власти и при поддержке, кстати, Премьер-министра Владимира Гройсмана, мы остановились здесь и у нас не было возможности думать о другой локации. И такой должна быть в Украине обычная сервисная функция власти. Если в каждом регионе будет таким образом вести себя власть, не нужно будет упрекать Верховной Раде, которая не принимает законы», - рассказал Гуменный.
По словам Винницкого городского головы Сергея Моргунова, UBC Group поставляет продукцию в около 150 стран и часть продукции производится в Виннице, то есть о городе, об Украине еще больше будут знать в мире. "Это высокотехнологичное, инновационное, качественное и современное оборудование. Для города - это увеличение рабочих мест, увеличение промышленно-экономического потенциала города, рост налоговых поступлений. В дальнейшем ожидаем развитие кластера холодильного машиностроения индустриального парка, а это около 20 га земли и в этот кластер входит открытый сегодня завод, который занимает около 8 га. То есть кластер - это возможность привлечь сюда производителей комплектующих для этого завода ("Green Cool") - что очень важно. Это позволит уменьшить сроки и стоимость доставки комплектующих. Открытие этого завода это и пример для потенциальных инвесторов, что с Винницей можно и нужно работать", - резюмировал Моргунов.
Справка УНИАН. UBC Group - украинский торгово-промышленный холдинг, мировой лидер, работающий в области холодильной техники и промо-продуктов. Компания работает более 20 лет и поставляет продукцию в 120 стран мира. Среди ее клиентов есть такие известные торговые марки, как Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken, ABInBev, SABMiller, MolsonCoors, Nestlé.
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