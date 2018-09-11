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ИнГОК за 8 мес. нарастил производство концентрата на 6,3%
07:55 11.09.2018 |
Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-августе 2018 года увеличил производство товарного железорудного концентрата, по оперативным данным, на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 7,363 млн тонн.Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", в августе произведено 862,052 тыс. тонн концентрата, что соответствует выполнению плана на 93,9%.
Содержание железа в концентрате, в среднем, 66,14%.
"Такая ситуация обусловлена невыполнением среднечасовой производительности по руде по причине неплановых остановок конвейеров сухой магнитной сепарации и насосного оборудования рудообогатительной фабрики (РОФ) №1. Наряду с этим в полном объеме выполнены планы по добыче руды на 100%, вывозу вскрыши железнодорожным транспортом на 100,4%", - констатирует издание.
Кроме того сообщается, что в карьере ИнГОКа после капремонта введен в эксплуатацию десятикубовый экскаватор №30, который приступил к работе на горизонте - 345 м участка №1.
На станции "Погрузочная" железнодорожного цеха также ведется строительство пункта по подготовке полувагонов - для повышения качества отправляемого сырья потребителям, без примесей в виде песка, щебня, глины, ранее перевозившихся в вагонах.
"Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит высокое качество очистки поверхностей полувагонов и сокращение времени, необходимого для выполнения данного вида работ", - пояснил директор по капстроительству ИнГОКа Юрий Гавриленко, которого цитирует издание.
На комбинате продолжается строительство комплекса циклично-поточной технологии на горизонте-300. Основная цель стратегического проекта - снижение операционных и капитальных затрат на добычу руды и поддержание объемов производства на уровне не менее 34 млн тонн в год. Завершение строительства комплекса и ввод его в эксплуатацию намечен на I квартал 2021 года.
"Реализация данного стратегического проекта позволит существенно сократить расстояние откатки автосамосвалов на руде, откроет доступ для добычи руды с нулевым коэффициентом вскрыши и, тем самым, снизит себестоимость товарного концентрата", - отметил генеральный директор ИнГОКа Александр Герасимчук.
Как сообщалось, по итогам 2017 года ИнГОК сократил производство товарного железорудного концентрата на 10,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,256 млн тонн.
Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.
Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.
ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
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