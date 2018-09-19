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«Автомагистраль-Юг» выиграла тендер на 590 млн грн на ремонт просп. Бандеры в Киеве
15:38 19.09.2018 |
Одесская "Автомагистраль-Юг" выиграла тендер коммунальной корпорации "Киевавтодор" на ремонт участка просп. Бандеры от Московского моста до ул. О.Телиги в Киеве стоимостью 590,2 млн грн.Согласно данным в системе ProZorro, "Киевавтодор" заключил договор с "Автомагистраль-Юг" 5 сентября. Цена, которую предложила компания, на 6,4 млн грн ниже ожидаемой стоимости закупки.
Кроме ООО "Автомагистраль-Юг", в торгах приняли участие киевские ООО "ССМУ "Подряд" (предложение - 591,3 млн грн) и ЧП "Киевшляхбуд" (595,5 млн грн).
Согласно официальному сайту, ООО "ССМУ "Подряд" коммунальной корпорации "Киевавтодор" основано в 1997 году. Предприятие изготавливает асфальтобетонные смеси. Имеет собственный автопарк для транспортировки готовой продукции и дорожно-строительное подразделение.
По данным госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО являются его руководитель Григорий Жабский (40%), Татьяна Казнодий и Андрей Сороченко (по 20%), а также Юлия Татаринова (10%).
Уставный капитал предприятия - 175,2 тыс. грн.
ЧП "Киевшляхбуд" зарегистрировано в 2009 году, занимается строительством дорог и автострад. ЧП принадлежит компании "Соер и Брантон ЛТД" (Виргинские о-ва), конечными бенефициарами указаны Александр Рацкевич (Одесса) и Александр Жуков (Лондон).
Уставный капитал составляет 1 млн грн.
ООО "Автомагистраль-Юг" зарегистрировано в 2006 году. По данным на сайте компании, ей принадлежит 10 заводов по производству асфальтобетонных смесей, 8 собственных производственных баз в составе строительных управлений предприятия в 6 регионах Украины. Количество сотрудников составляет более 2 тыс. человек. В 2017 году компания отремонтировала более 500 км дорог Украины.
По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО являются Валерий Коротков (61%) и Олег Наливанный (39%). Уставный капитал предприятия на апрель-2018 составлял 40 тыс. грн.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2016 год составила 1 млрд 312,5 млн грн, за три квартала 2017 года - 1 млрд 544,4 млн грн. Чистая прибыль предприятия в 2016 году составила 18,4 млн грн, за три квартала 2017 года - 19,9 млн грн.
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