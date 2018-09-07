Холдинг Ахметова решил подать в международный суд на Россию

Один из крупнейших энергохолдингов Украины - компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова - начал подготовку иска против России в международный суд в связи с утраченными в аннексированном Крыму активами.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания", - сказал он.

По его словам, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.

ДТЭК Крымэнерго до так называемой "национализации" оккупационными властями являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове, обеспечивая более 80% поставок электроэнергии. При этом, 25% акций компании находились в собственности государства Украина.

Стоимость движимого и недвижимого имущества ДТЭК Крымэнерго составляет более $500 млн.

В 2017 году ДТЭК направил в адрес РФ официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Для защиты своих интересов ДТЭК Крымэнерго привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP (эту же компанию ранее привлекли для споров по Крыму Министерство иностранных дел и Нафтогаз Украины).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.

