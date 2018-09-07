Финансовые новости
- |
- 07.09.18
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Холдинг Ахметова решил подать в международный суд на Россию
16:51 07.09.2018 |
Один из крупнейших энергохолдингов Украины - компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова - начал подготовку иска против России в международный суд в связи с утраченными в аннексированном Крыму активами.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
"Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания", - сказал он.
По его словам, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.
ДТЭК Крымэнерго до так называемой "национализации" оккупационными властями являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове, обеспечивая более 80% поставок электроэнергии. При этом, 25% акций компании находились в собственности государства Украина.
Стоимость движимого и недвижимого имущества ДТЭК Крымэнерго составляет более $500 млн.
В 2017 году ДТЭК направил в адрес РФ официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.
Для защиты своих интересов ДТЭК Крымэнерго привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP (эту же компанию ранее привлекли для споров по Крыму Министерство иностранных дел и Нафтогаз Украины).
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Увлекательное соревнование Суркова с Лубянкой загнало «коллективного Путина» в глубочайший тупик
ТОП-НОВОСТИ
|В ДНР отстранили преемника Захарченко и назначили главой Дениса Пушилина
|Электронные чеки в Украине: что принесет технология бизнесу и потребителям
|Обратный эффект: почему обязательное страхование не работает
|Как ссора Лукашенко с Путиным отобьется на украинских ценах на бензин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Холдинг Ахметова решил подать в международный суд на Россию
|«АвтоКрАЗ» выиграл тендер «Укргазвыдобування» на поставку 10 бортовых авто
|МТСБУ констатирует неудовлетворительную работу 6 страховщиков во 2-м квартале
|Старт большой приватизации: стало известно, когда выставят на продажу «Центрэнерго»
|«Азовсталь», ММК им. Ильича и «Кернел-Трейд» получили наибольший объем возмещения НДС в августе
|Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро
Это интересно
|Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
|Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
|Браслет Garmin Vivosmart 4 может измерять уровень насыщения крови кислородом
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов