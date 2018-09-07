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МТСБУ констатирует неудовлетворительную работу 6 страховщиков во 2-м квартале
11:28 07.09.2018 |
Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует неудовлетворительную работу 6 страховых компаний по урегулированию страховых убытков в апреле-июне текущего года.
Об этом говорится в обнародованных показателях деятельности страховщиков за 2-й квартал, передают Українські Новини.
Неудовлетворительную оценку по урегулированию страховых случаев получили страховые компании "АСКО-Медсервис" и "Галицкая" "ДИМ Страхование", "ОМЕГА", "Саламандра-Украина" и "ЮНИВЕС".
Согласно данным бюро, в оценке работы страховщиков принял участие 51 член бюро, из которых 25 имеют хороший уровень оценки деятельности, 20 - удовлетворительный.
Больше всего жалоб потерпевшие и страхователи подают на такие компании: СК "ЮНИВЕС", "Страховой капитал", "ОМЕГА", "Киев РЕ", "ДИМ Страхование", "Галицкая" и "АСКА".
Как сообщали Українські Новини, МТСБУ - объединение страховых компаний, занимающихся продажей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.
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