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Нацкомиссия утвердила 10-летний план развития ГТС «Укртрансгаза»
10:50 06.09.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газотранспортной системы оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз" на 2018-2027 годы, который предусматривает объем финансирования на общую сумму 60,043 миллиарда гривень.Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 сентября.
Согласно принятому решению, плановое финансирование на 2018 год составляет 6,028 миллиарда гривень, 2019-2020 годы - 19,526 миллиарда гривень и 2021-2027 годы - 34,5 миллиарда гривень.
В частности, на 2018 год план предусматривает: 502,2 миллиона гривень и 189,4 миллиона гривень на реконструкции компрессорных станций "Яготин" и "Угринов", 500 миллионов гривень на строительство газопровода-интерконектора "Дроздовичи-Бельче-Волица" и 110,9 миллиона гривень на реконструкцию газоизмерительной станции "Берегово".
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Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).
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