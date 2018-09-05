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В Украине больше нет дефицита зерновозов - Укрзалізниця
17:51 05.09.2018 |
Сегодня не существует проблемы дефицита зерновозов. За последние полтора года их парк в Украине вырос с 12 тыс. до свыше 19 тыс. вагонов. Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзалізниці Андрей Рязанцев.
"Проблемы дефицита зерновозов нет. Их вполне достаточно на ближайшие 3-5 лет. Проблема - в нежелании участников рынка перестраиваться из советских, на логистические рыночные рельсы", - написал Рязанцев в корпоративном блоге.
Он отметил, что решительные действия общества по оптимизации станционной работы - взвешенный и давно необходимый шаг, который до сих пор не был сделан из-за лоббирования интересов других отраслей.
В результате, в течение многих лет УЗ вынуждена содержать огромный массив инфраструктуры, практически не задействованной в перевозках (станции, пути), что приносит отрасли убытки. Поэтому компания планирует не только продолжить, но и ускорить начатую работу по оптимизации избыточной инфраструктуры. В том числе малоэффективных зерновых станций и непрофильных активов.
Также Рязанцев считает, что все участники рынка должны платить одинаковую цену за услугу в определенном типа вагонов. А в случае заинтересованности государства стимулировать ту или иную отрасль целесообразно вводить частичную компенсацию железнодорожного тарифа за счет бюджетных средств, отдельно для каждой отрасли.
"Дотации "стратегически важного бизнеса" за счет проедания Укрзалізницей своих основных средств должны прекратиться, и немедленно. В противном случае страна действительно может получить транспортный коллапс, но не по вине Укрзалізниці", - считает Рязанцев.
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