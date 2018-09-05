Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Эпицентр Агро» приобретет 300 вагонов-зерновозов
11:43 05.09.2018 |
Компания «Эпицентр Агро», сельскохозяйственное подразделение «Эпицентр К», планирует в следующем году приобрести 300 вагонов-зерновозов.
Об этом журналу The Ukrainian Farmer рассказала руководитель департамента трейдинга «Эпицентр Агро» Светлана Никитюк.
По ее словам, уже в этом году в компании будут работать четыре маршрутных элеватора - Винницкий, Закупнянский, Вапнярский и Вендичанский.
«Сейчас мы не торопясь ведем переговоры с производителями по поводу их закупки», - отметила Светлана Никитюк.
Она добавила, что для завершенной вертикальной интеграции компании нужно еще иметь собственный портовый терминал.
«Это позволило бы не стоять в очередях в портах и получить дополнительную стоимость зерна», - подчеркнула руководитель департамента трейдинга «Эпицентр Агро».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
|Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
|Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине больше нет дефицита зерновозов - Укрзалізниця
|«Эпицентр Агро» приобретет 300 вагонов-зерновозов
|«Мотор-Сич» и «Авиакон» модернизируют 17 вертолетов турецкой жандармерии за $40 млн – Аваков
|«Метинвест» в июне нарастил выручку почти на 10%, EBITDA на 3,1%, долг снизился на 2,9%
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).
|Верховный суд отменил арест счетов Укргаздобычи
|Украина договорилась с советниками по продаже первых объектов большой приватизации
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу