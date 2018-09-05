«Эпицентр Агро» приобретет 300 вагонов-зерновозов

Компания «Эпицентр Агро», сельскохозяйственное подразделение «Эпицентр К», планирует в следующем году приобрести 300 вагонов-зерновозов.

Об этом журналу The Ukrainian Farmer рассказала руководитель департамента трейдинга «Эпицентр Агро» Светлана Никитюк.

По ее словам, уже в этом году в компании будут работать четыре маршрутных элеватора - Винницкий, Закупнянский, Вапнярский и Вендичанский.

«Сейчас мы не торопясь ведем переговоры с производителями по поводу их закупки», - отметила Светлана Никитюк.

Она добавила, что для завершенной вертикальной интеграции компании нужно еще иметь собственный портовый терминал.

«Это позволило бы не стоять в очередях в портах и получить дополнительную стоимость зерна», - подчеркнула руководитель департамента трейдинга «Эпицентр Агро».