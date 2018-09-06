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«Запорожсталь» за 8 мес. нарастила выпуск проката на 10,9%
07:59 06.09.2018 |
Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-августе 2018 года нарастил производство проката на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2 млн 413,9 тыс. тонн.
Согласно данным, обнародованным в понедельник на сайте предприятия, выплавка стали за этот период возросла на 6,6% - до 2 млн 749,1 тыс. тонн, чугуна - на 24,4%, до 2 млн 932,1 тыс. тонн.
В августе произведено 395,2 тыс. тонн чугуна, 356,3 тыс. тонн стали, 302 тыс. тонн проката.
Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2017 году сократила производство проката на 4,6% по сравнению с 2016 годом - до 3 млн 214,2 тыс. тонн, но нарастила выплавку стали на 0,9%, до 3 млн 926,4 тыс. тонн, чугуна - на 5,4%, до 3,795 млн тонн.
"Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).
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