«Агротон» купил у «Кернел» Сиверский элеватор на 15 тыс. тонн

ЧАО "Сельскохозяйственная производственная фирма "Агротон" (Северодонецк Луганской обл.) из агрохолдинга "Агротон" в августе закрыло сделку по покупке у агрохолдинга "Кернел" элеватора мощностью хранения 15 тыс. тонн в Сиверске (Бахмутский р-н) на границе Донецкой и Луганской областей, сообщается в отчете "Агротона" на Варшавской фондовой бирже.

Согласно ему, в июне "Агротон" осуществил предоплату в размере $489 тыс. Общая стоимость сделки составила $630 тыс.

В соответствии с данными госреестра, ООО "Сиверский элеватор" было зарегистрировано 6 июня 2018 года в Полтаве с уставным капиталом 17,325 млн грн. Непосредственным учредителем выступило ООО "Кернел-трейд". В настоящее время предприятие перерегистрировано в Киеве, его владельцем числится "Сельскохозяйственная производственная фирма "Агротон".

Согласно данным отраслевых ресурсов, в Сиверске находился линейный элеватор Полтавского ХПП из агрохолдинга "Кернел" мощностью хранения 15,3 тыс. тонн.

Акции "Агротона" и "Кернел" торгуются на Варшавской фондовой бирже.

"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" - около 118 тыс. га, расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.

Агрохолдинг в январе-июне 2018 года увеличил чистую прибыль на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $11,8 млн. Его выручка за этот период незначительно выросла - до $16,62 млн против $16,54 млн за шесть месяцев 2017 года.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Агрохолдинг завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд.

"Кернел" в конце февраля 2018 года сообщил о планах сократить земельный банк на 6,7% - до 560 тыс. га. Согласно отчету компании, после покупки агрохолдингов УАИ и "Агро Инвест Украина" летом 2017 года земельный банк "Кернела" расширился более чем на 200 тыс. га. АМКУ уже выдал несколько разрешений меньшим украинским агрохолдингам на покупку у "Кернела" нескольких агрохозяйств.