«АвтоКрАЗ» выиграл тендер «Укргазвыдобування» на поставку 10 бортовых авто

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) может поставить 10 бортовых автомобилей на шасси 6х6 в адрес ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно результатам проведенного 3 сентября аукциона в системе электронных закупок ProZorro, его победитель - ООО "Торговый дом "АвтоКрАЗ" - предложил автомобили КрАЗ-6511В6-500 за 35,499 млн грн при ожидаемой сумме закупки 41,719 млн грн.

В торгах участвовали еще пять компаний: ООО "Завод специального оборудования" (Черкасская обл.), предлагавшее бортовые автомобили МАЗ (окончательное ценовое предложение - 35,5 млн грн), официальный дилер Минского автозавода ООО "Современные грузовики" (37 млн грн), Верхнеднепровский авторемонтный завод, предлагавший грузовики ВАРЗ-МБ на шасси Mercedes-Benz Actros за 41,118 млн грн, ООО "Аванти Груп" с предложением грузовиков MAN за 41,218 млн грн, ЧП "Техносервисинформ" (Днепр) с предложением автомобилей на базе Renault c кузовным оборудованием ООО "Спец-Ком-Сервис" за 41,719 млн грн.

По условиям тендера, автотехника должна быть поставлена до 31 марта 2019 года.

"АвтоКрАЗ" - известный на мировом рынке украинский производитель грузовой техники, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ", в том числе в интересах ВС Украины.

В 2017 году завод сократил чистый доход на 15% - до 1 млрд 048 млн грн.

Как сообщалось, "АвтоКрАЗ" в 2017 году по итогам выигранных тендеров поставил в адрес филиалов "Укргазвыдобування" около 200 ед. новой техники, что почти в 10 раз превысило поставки специзделий на базе КрАЗов в 2016 году. В текущем году, в частности, в рамках заключенного в апреле договора по итогам тендера поставляет компании 45 вахтовых автомобилей.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

