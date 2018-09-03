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Ryanair открыл первый рейс «Киев - Берлин»
15:10 03.09.2018 |
Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) открыл первый рейс из Украины - "Киев - Берлин (Германия)".
Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.
Самолет прилетел в 14:25 в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).
Рейс будет выполняться 4 раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Как сообщали Українськi Новини, в июле Ryanair согласовал все слоты для выполнения ранее заявленных рейсов с аэропортом "Борисполь".
Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что допускает начало выполнения Ryanair рейсов в/из Украины до октября.
В марте Ryanair заявил, что намерен начать выполнение рейсов в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вильнюс, Вроцлав, Гданьск, Лондон (аэропорт "Стансдед"), Краков, Познань и Стокгольм из аэропорта "Борисполь".
В январе министр инфраструктуры Омелян заявил, что прогнозирует начало полетов Ryanair в 2018 году, а в феврале министр подтвердил возобновление переговоров и заявил, что лоукост-авиаперевозчик не намерен сокращать количество анонсированных в марте 2017 года рейсов.
Ранее лоукостер отказался от планов открывать рейсы в Украину в связи с обвинениями гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина в политическом давлении и судебными исками со стороны авиакомпании "Международные авиалинии Украины"(МАУ) с требованием возместить 20,05 млн гривен убытков, понесенных в связи с необходимостью снижения цен на собственные авиарейсы в связи низкими ценами на билеты конкурента.
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