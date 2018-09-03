Ryanair открыл первый рейс «Киев - Берлин»





Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) открыл первый рейс из Украины - "Киев - Берлин (Германия)".

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Самолет прилетел в 14:25 в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Рейс будет выполняться 4 раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Ryanair согласовал все слоты для выполнения ранее заявленных рейсов с аэропортом "Борисполь".

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что допускает начало выполнения Ryanair рейсов в/из Украины до октября.

В марте Ryanair заявил, что намерен начать выполнение рейсов в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вильнюс, Вроцлав, Гданьск, Лондон (аэропорт "Стансдед"), Краков, Познань и Стокгольм из аэропорта "Борисполь".

В январе министр инфраструктуры Омелян заявил, что прогнозирует начало полетов Ryanair в 2018 году, а в феврале министр подтвердил возобновление переговоров и заявил, что лоукост-авиаперевозчик не намерен сокращать количество анонсированных в марте 2017 года рейсов.

Ранее лоукостер отказался от планов открывать рейсы в Украину в связи с обвинениями гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина в политическом давлении и судебными исками со стороны авиакомпании "Международные авиалинии Украины"(МАУ) с требованием возместить 20,05 млн гривен убытков, понесенных в связи с необходимостью снижения цен на собственные авиарейсы в связи низкими ценами на билеты конкурента.