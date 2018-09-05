Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Метинвест» в июне нарастил выручку почти на 10%, EBITDA на 3,1%, долг снизился на 2,9%
07:57 05.09.2018 |
Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в июне 2018 года возросла на 9,8%, или $98 млн, по сравнению с предыдущим месяцем -до $1,096 млрд с $998 млн.
Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам июня составил $231 млн, что на 3,1% ($7 млн) больше, чем в мае ($224 млн).
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).
Общая выручка в июне-2018 состояла из выручки метдивизиона в размере $958 млн (в мае - $875 млн), горнодобывающего - $278 млн ($262 млн), внутригрупповые продажи - "минус" $140 ("минус" $139 млн).
Общая задолженность компании в июне снизилась на $86 млн по сравнению с маем - до $2,891 млрд с $2,977 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $102 млн - до $370 млн с $268 млн.
Использованные в инвестиционной деятельности денежные средства - $6 млн, в том числе полученные дивиденды - $68 млн. Денежные средства, использованные в финансовой деятельности - $160 млн.
Кроме того сообщается, что "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в июне в объеме 158 тыс. тонн получил $84 млн, 274 тыс. тонн плоского проката - $165 млн, 49 тыс. тонн длинного проката - $26 млн.
Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году, выручка - на 44%, до $8,931 млрд с $6,223 млрд, EBITDA - на 77%, до $2,044 млрд с $1,153 млрд, валовая прибыль - на 56%, до 2,175 млрд. Операционный денежный поток возрос на 22% - до $595 млн. При этом общий долг компании увеличился на 2% - до $3,017 млрд, денежные средства - на 15%, до $259 млн.
Чистая прибыль ассоциированных компаний и совместных предприятий за прошлый год сократилась на 7% по сравнению с 2016 годом - до $191 млн.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Эпицентр Агро» приобретет 300 вагонов-зерновозов
|«Мотор-Сич» и «Авиакон» модернизируют 17 вертолетов турецкой жандармерии за $40 млн – Аваков
|«Метинвест» в июне нарастил выручку почти на 10%, EBITDA на 3,1%, долг снизился на 2,9%
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).
|Верховный суд отменил арест счетов Укргаздобычи
|Украина договорилась с советниками по продаже первых объектов большой приватизации
|Средства во всех кассах Киевского метрополитена из-за долга попали под арест
Это интересно
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS