«Метинвест» в июне нарастил выручку почти на 10%, EBITDA на 3,1%, долг снизился на 2,9%





Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в июне 2018 года возросла на 9,8%, или $98 млн, по сравнению с предыдущим месяцем -до $1,096 млрд с $998 млн.

Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам июня составил $231 млн, что на 3,1% ($7 млн) больше, чем в мае ($224 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за июнь 2018 года составила $119 млн (в мае - $133 млн), в том числе $15 млн - от участия в СП ($17 млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $85 млн (в мае - $87 млн), в том числе от СП - $11 млн ($14 млн). Расходы управляющей компании составили $9 млн ($5 млн).

Общая выручка в июне-2018 состояла из выручки метдивизиона в размере $958 млн (в мае - $875 млн), горнодобывающего - $278 млн ($262 млн), внутригрупповые продажи - "минус" $140 ("минус" $139 млн).

Общая задолженность компании в июне снизилась на $86 млн по сравнению с маем - до $2,891 млрд с $2,977 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $102 млн - до $370 млн с $268 млн.

Использованные в инвестиционной деятельности денежные средства - $6 млн, в том числе полученные дивиденды - $68 млн. Денежные средства, использованные в финансовой деятельности - $160 млн.

Кроме того сообщается, что "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в июне в объеме 158 тыс. тонн получил $84 млн, 274 тыс. тонн плоского проката - $165 млн, 49 тыс. тонн длинного проката - $26 млн.

Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году, выручка - на 44%, до $8,931 млрд с $6,223 млрд, EBITDA - на 77%, до $2,044 млрд с $1,153 млрд, валовая прибыль - на 56%, до 2,175 млрд. Операционный денежный поток возрос на 22% - до $595 млн. При этом общий долг компании увеличился на 2% - до $3,017 млрд, денежные средства - на 15%, до $259 млн.

Чистая прибыль ассоциированных компаний и совместных предприятий за прошлый год сократилась на 7% по сравнению с 2016 годом - до $191 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".