«ArcelorMittal Кривой Рог» ввел в эксплуатацию модернизированную секцию на рудо-обогатительной фабрике №2

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) продолжает модернизацию оборудования в горном сегменте, в рамках которой в пятницу на рудо-обогатительной фабрике (РОФ) №2 запущена в эксплуатацию секция № 9 участка магнитной сепарации.

Как сообщается в пресс-релизе компании, вместо 54 старых сепараторов здесь установили 13 новых производства финской компании Metso, что позволит сократить энергопотребление на 73 кВт/ч в сутки.

При этом уточняется, что всего на РОФ-2 пять секций магнитной сепарации. Две из них были обновлены в предыдущие годы, три других модернизируют в 2018 году. В январе 2019 года на РОФ-2 планируют полностью завершить обновление всего фронта сепарации.

"Мы постепенно выводим из строя морально устаревшее оборудование, чтобы улучшить производственные показатели и уменьшить потери ценного сырья. К примеру, только по одной этой секции нам удалось почти в 5 раз снизить потери железа в хвостах: на старом оборудовании этот показатель составлял 1,9% общего количества железа в концентрате, на новом не будет превышать 0,4%. Кроме того, это позволяет увеличить выпуск магнетитового концентрата на 950 тонн в месяц", - прокомментировал ситуацию начальник РОФ-2 предприятия Анатолий Светлов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, установка нового оборудования в секции № 9 также дала возможность на 700 тонн снизить нагрузку на перекрытия, благодаря чему можно продлить срок эксплуатации участка сепарации, что очень важно для безопасности обслуживающего персонала.

На РОФ-2 также обновляют парк мельниц - всего их на фабрике 20. Из них 16 уже модернизированы (с 2009 по 2018 гг.), на очереди - еще четыре. Средняя производительность одной новой мельницы составляет 180-200 тонн измельченной руды в час, что позволяет обеспечить бесперебойный выпуск концентрата и повысить безопасность работ - оборудование их самостоятельно останавливает при возникновении аварийной ситуации. Таким образом, минимизируется вмешательство человека в работу техники.

Пресс-служба также сообщает, что в горном департаменте "ArcelorMittal Кривой Рог" происходит реконструкция РОФ-1: в конце прошлого года здесь установили новый вакуум-фильтр, еще два получены в нынешнем. Модернизация всего участка фильтрации обойдется предприятию в 45 млн грн. На РОФ-1 в этом году также заменили два из трех запланированных вакуумных насосов.

Постепенно обновляют и парк мельниц - в 2018 году три уже обновлены, еще одну планируют запустить до конца сентября.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".