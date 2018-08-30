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Нацсовет по телевидению вынес предупреждение телеканалу NewsOne за популяризацию страны-агрессора
22:29 29.08.2018 |
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу NewsOne за популяризацию страны-агрессора.
Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сегодня единогласно приняли решение о применении санкции "предупреждение" к телеканалу NewsOne (ООО "Новости 24 часа")", - написал он.
По мнению членов Нацсовета, телеканал нарушил требования абзаца девятого части второй статьи 6 Закона «О телевидении и радиовещании», а именно транслировал передачу, содержащую популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора.
В частности, по результатам внеплановой проверки, в эфире Newsone от 17 декабря 2017 года установлено, что в выпуске передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным», который был посвящен обзору военных действий в Сирии, ведущий следующим образом прокомментировал видео с демонстрацией работы военно-воздушных сил государства-агрессора: «... естественно, умные зрители и так понимают, почему подобные кадры не показывают на украинском телевидении. Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим рациональным зерном и осознание, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании Сирии регулярно бывали бы на украинском телевидении. Потому что это ... нравится это - не нравится ..., но это есть мощь. Это нельзя ... это невозможно отрицать».
Костинский также отметил, что проверка была осуществлена через обращение в Нацсовет Службы безопасности Украины, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз.
Как сообщали Українськi Новини, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявляет о передаче ему в управление на 3 года телеканала NewsOne.
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