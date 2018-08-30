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Агрохолдинг «Мрия» заявляет о реструктуризации долга и его снижении с $1,1 млрд до $0,31 млрд
07:47 30.08.2018 |
Агрохолдинг "Мрия" заявил об успешной реструктуризации долга, по итогам которой его общая долговая нагрузка снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, включая $49,3 млн реструктуризированного обеспеченного долга, $208,1 млн реструктуризированного необеспеченного долга, $46 млн рабочего капитала и $6,1 млн новых лизинговых программ на закупку оборудования."Нам удалось реструктуризировать 13 необеспеченных банковских кредита, семь кредитов поставщиков, одну программу ECP и два выпуска еврооблигаций в один, единый обеспеченный долговой инструмент", - приводятся в пресс-релизе компании во вторник слова генерального директора "Мрии" Саймона Чернявского.
Он напомнил, что процесс реструктуризации долга занял более трех лет.
"Компания будет обслуживать реструктурированный необеспеченный долг в соответствии с согласованным графиком процентных и основных платежей новых обеспеченных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с условиями реструктуризации", - говорится в сообщении без указания других деталей.
Согласно условиям реструктуризации, приведенным в релизе, все активы "Мрии", включая весь земельный банк, инфраструктуру, производство и оборудование, были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи. В результате Mriya Farming PLC стала холдинговой компанией для всех компаний группы "Мрия" и, в свою очередь, полностью принадлежит существующим кредиторам "Мрии".
Как отмечает пресс-служба, соответствии с западными стандартами корпоративного управления Mriya Farming PLC имеет независимый совет директоров, избранный его кредиторами и акционерами, в который, в том числе, входят бывший министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко и бывший управляющий ЕБРР в Украине Камен Захариев.
"Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине под руководством С.Чернявского в качестве генерального директора, говорится также в сообщении.
Согласно ему, 23 августа "Мрия" начнет публичный аукцион по продаже новых ценных бумаг, выданных существующим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процессе ликвидации), не участвовавшим в реструктуризации или пожелавшим получить свои доли в денежном эквиваленте. После закрытия аукциона компания распределит денежные поступления в соответствии с условиями меморандума.
Советниками кредиторов по реструктуризации долга "Мрии" выступили Rothschild, Hogan Lovells и Latham & Watkins.
"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.
Общий долг "Мрии" составлял $1,087 млрд, из них $46 млн - кредиты на рабочий капитал, $7 млн - лизинг сельхозтехники, $130 млн - обеспеченные кредиты, $904 млн - необеспеченные кредиты.
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