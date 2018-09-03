«Vodafone Украина» во II кв. увеличила доход на 7,5%, чистую прибыль – на 3,2%

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам апреля-июня 2018 года вышла на показатель дохода в 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

Согласно сообщению оператора, его абонентские доходы во втором квартале увеличились в основном за счет роста потребления услуг мобильного интернета.

Доходы от передачи данных выросли на 51,5% в годовом исчислении. Это связано с ростом количества data-пользователей, которых за год стало на 1 млн больше, переходом абонентов на Voice&Data и Unlim 3G тарифы, а также с ростом объема потребления data-услуг.

"В среднем клиенты Vodafone стали использовать на 139% больше мобильного интернета, чем годом ранее. По результатам второго квартала цифровой клиент в сети Vodafone использовал в среднем 2,7 ГБ ежемесячно", - отмечается в сообщении.

Во втором квартале 2018 года общее количество абонентов в роуминге выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом число пользователей мобильного интернета в роуминге увеличилось на 89%.

В целом абонентская база компании по итогам второго квартала 2018 года незначительно сократилась - до 20,3 млн клиентов.

Как объясняет "Vodafone Украина", уменьшение количества клиентов на 2,6% по отношению к первому кварталу 2018 года произошло вследствие форс-мажорного отключения связи на неподконтрольных территориях востока Украины.

Показатель OIBDA во втором квартале возрос на 35,8% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и достиг 1,7 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 11,4 п.п. - до 54,9%.

Во втором квартале 2018 года "Vodafone Украина" удвоила капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,7 млрд грн.

Капитальные инвестиции в период активного строительства 3G и 4G сетей составили около 19 млрд грн.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.

"Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.