«Укрзализныця» в январе-августе купила 2287 грузовых вагонов





"Укрзализныця" январе-августе 2018 года (по состоянию на 23 августа) приобрела 2287 грузовых вагонов, в том числе 450 у сторонних производителей, передает пресс-служба компании со ссылкой на директора по экономике и финансам Андрея Рязанцева.

"Объем инвестиций "Укрзализныци" в обновление подвижного состава опережает доходы компании. В этом году мы направили на инвестиции уже на 1,5 млрд грн больше, чем в целом получили поступлений на свой инвестиционный счет от изменения тарифов на грузовые перевозки", - сказал А.Рязанцев.

В целом с начала 2018 "Укрзализныця" уже приобрела 2287 грузовых вагонов, из которых 1837 вагонов построено на собственных производственных мощностях филиалов общества.

По словам А.Рязанцева, более чем из 27 тыс. полувагонов в рабочем парке "Укрзализныци" 20% - высокого качества.

При этом в компании подчеркивают, что подвижной состав "Укрзализныци" на рынке железнодорожных перевозок Украины составляет всего 40% от общего количества.

Как сообщалось, "Укрзализныця" за 6 месяцев 2018 года построила 1740 грузовых вагонов, или более 34% общего количества всех построенных в этот период в Украине.

В 2017 году "Укрзализныця" приобрела 2721 грузовой вагон, из которых 2606 вагонов было построено на собственных предприятиях ПАО.