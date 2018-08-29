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МХП во II кв.-2018 сократил чистую прибыль на 35%
07:40 29.08.2018 |
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2018 года сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $100 млн.
Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в четверг, его выручка во втором квартале увеличилась на 21% - до $388 млн, валовая прибыль - на 18%, до $181 млн, EBITDA - на 1%, до $174 млн, операционная сократилась - на 1%, до $150 млн.
Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка составила $223 млн, что составляет 57% от общей выручки (ІІ кв. 2017г: $185 млн, 58% от общей выручки), операционная маржа составила 39%.
В целом за шесть месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 16% - до $694 млн. Экспортная выручка составила $385 млн, что составляет 55% от общей выручки (первое полугодие 2017г.: $349 млн, что составляло 58% от общей выручки).
Операционная прибыль МХП за полугодие сократилась на 6% - до $212 млн, EBITDA - на 1%, до $263 млн, валовая прибыль выросла - на 10%, до $262 млн.
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.
На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Земельный банк компании по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.
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