Долги компаний Фирташа перед «Укртрансгазом» превысили 17 млрд грн

Долги компаний, которые входят в Региональную газовую компанию (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за последний месяц выросли еще на 160 млн грн и составляют 17 млрд 96 млн 254 тыс. 727 гривен.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

"Всего с начала года - это более 60 % роста задолженности по сравнению с предыдущими годами, таких масштабов мы еще не видели. Расчеты при этом у группы РГК составили лишь 0,12 % в июле. Если считать в целом, за июль группой было несанкионовано отобраны 16 млн куб. м природного газа", - отмечают в "Укртрансгазе".

В компании подчеркивают, что при этом подавляющее большинство компаний, не входящих в группу РГК, сократили или по крайней мере значительно не увеличили задолженность в течение июля.