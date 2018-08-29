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Долги компаний Фирташа перед «Укртрансгазом» превысили 17 млрд грн
12:05 29.08.2018 |
Долги компаний, которые входят в Региональную газовую компанию (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за последний месяц выросли еще на 160 млн грн и составляют 17 млрд 96 млн 254 тыс. 727 гривен.
Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".
"Всего с начала года - это более 60 % роста задолженности по сравнению с предыдущими годами, таких масштабов мы еще не видели. Расчеты при этом у группы РГК составили лишь 0,12 % в июле. Если считать в целом, за июль группой было несанкионовано отобраны 16 млн куб. м природного газа", - отмечают в "Укртрансгазе".
В компании подчеркивают, что при этом подавляющее большинство компаний, не входящих в группу РГК, сократили или по крайней мере значительно не увеличили задолженность в течение июля.
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