Укртрансгаз отказал компаниям Ахметова и Коломойского в участии в двух тендерах на поставку природного газа

Филиал Оператор газотранспортной системы Украины АО Укртрансгаз 3 августа отклонила предложения компаний ДТЭК Трейдинг и Укрнефтебурение из двух тендеров на поставку природного газа для производственно-технологических потребностей на общую сумму 2,3 млрд грн.

Как сообщает Наші Гроші, компании обжаловали их отклонения в АМКУ. Рассмотрение жалобы ДТЭКу уже начался 27 августа и продовжиться29 августа вместе с жвалобой Укрнефтебурение, сообщила госуполномоченный Агия Загребельская в Facebook.

ДТЭКу и Укрнефтебурению выдвинуты одинаковые претензии. Укртрансгаз считает, что компании подали банковские гарантии ПУМБ и банка Пивденный, которые не соответствуют требованиям тендерной документации. Газовики требовали, чтобы гарантии были предоставлены банками с долгосрочными кредитными рейтингами по национальной школе не ниже uaAA, а указанные банки имеют рейтинг uaAA-.

По мнению жалобщиков, дополнительное обозначение "минус" является промежуточной категорией относительно основных категорий и не меняет основную категорию рейтинга. Кроме того, жалобщики указали, что на сайте Уктрансгаза обнародован ориентировочный перечень надежных отечественных банков, в числе которых находятся ПУМБ и Пивденный.

Издание обращает внимание, что указанные банки связаны с владельцами участников тендера.

ПУМБ и ДТЭК Трейдинг принадлежит Ринату Ахметову. Основными владельцами Укрнефтебурение явлются Игорь Коломойский, Виталий Хомутынник и Павел Фукс. В свою очередь Укртатнафта Коломойского после потери олигархом Приватбанка перевела свои счета в банк Пивденный, который также обслуживает нардепа от БПП Александра Грановского.

Ахметову принадлежит ЗАО Нефтегаздобыча - крупнейший частный добытчик газа в Украине (16,5 млрд кубометров в год) и второй после Нафтогаза. Укрнефтебурение (0,39 млрд кубометров) - на четвертом месте в рейтинге. Этих объемов достаточно, чтобы выполнить поставки Укртрансгаза, который в каждом тендере заказывает по 134 млн кубометров с поставкой в течение года.

Фирмы Ахметова и Коломойского уже пытались в прошлом году выиграть торги Укртрансгаза на поставку, однако тогда они проиграли ценовые торги.

На нынешних тендерах конкурентами были Нафтогаз Украины, а также LLC Trafigura Ukraine и ООО Эру Трейдинг, которые начали активное участие в госзакупках Украины во время правления Андрея Коболева в Нафтогазе и уже получали подряды на поставки технологического газа.