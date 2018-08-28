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НБУ разрешил Коммерческому индустриальному банку выводить неплатежеспособные банки с рынка
18:53 27.08.2018 |
Национальный банк включил Коммерческий индустриальный банк (Киев) в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые могут участвовать в выведении неплатежеспособных банков с рынка.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українськi Новини.
Коммерческий индустриальный банк был включен в указанный перечень 22 августа.
Он может выступать принимающим банком для отчуждения части активов и обязательств ликвидируемого либо неплатежеспособного банка.
Кроме него такое право имеет Universal Bank, Кредобанк, Мотор-банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-банк (Украина) и Асвио Банк.
Коммерческий индустриальный банк стал 8-м финучреждением, включенным в данный список.
Как сообщали Українські Новини, Коммерческий индустриальный зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993 года.
Владельцем 100% акций Коммерческого индустриального банка является британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP (Великобритания) Стефан Пол Пинтер.
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