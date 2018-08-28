АМКУ оштрафовал «Фармхим» на 379 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Фармхим" (Шостка Сумской обл.) на 379,189 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением рынке субстанции мебгидролина для производства готовых лекарственных средств.

Речь идет, в частности, о частичном отказе в период с июля по октябрь 2016 года от реализации мебгидролина для производства готовых лекарственных средств при отсутствии альтернативных источников приобретения.

Производственная база ООО "Фармхим" создана в 2002 году. В течение нескольких лет предприятие выпускало монопродукт - мебгидролин (субстанцию для производства готового лекарственного средства диазолин) и являлось единственным на территории стран СНГ производителем данной субстанции, обладающей антигистаминными свойствами.

В 2015 году "Фармхим" сертификат соответствия стандартам надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

В настоящее время продуктовый портфель предприятия состоит из 20 наименований, включая продукты в форме "in bulk". Еще два наименования находятся в стадии регистрации, пять - в разработке.