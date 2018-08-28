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АМКУ оштрафовал «Фармхим» на 379 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением
08:01 28.08.2018 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Фармхим" (Шостка Сумской обл.) на 379,189 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением рынке субстанции мебгидролина для производства готовых лекарственных средств.
Речь идет, в частности, о частичном отказе в период с июля по октябрь 2016 года от реализации мебгидролина для производства готовых лекарственных средств при отсутствии альтернативных источников приобретения.
Производственная база ООО "Фармхим" создана в 2002 году. В течение нескольких лет предприятие выпускало монопродукт - мебгидролин (субстанцию для производства готового лекарственного средства диазолин) и являлось единственным на территории стран СНГ производителем данной субстанции, обладающей антигистаминными свойствами.
В 2015 году "Фармхим" сертификат соответствия стандартам надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP).
В настоящее время продуктовый портфель предприятия состоит из 20 наименований, включая продукты в форме "in bulk". Еще два наименования находятся в стадии регистрации, пять - в разработке.
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