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«Укрзализныця» в I полугодии увеличила инвестиции в подвижной состав почти вдвое
07:32 27.08.2018 |
"Укрзализныця" в первом полугодии 2018 года инвестировала в обновление подвижного состава почти 3,5 млрд грн, что на 94% больше показателя аналогичного периода 2017 года, передает пресс-служба компании со ссылкой на и.о.главы правления Евгения Кравцова.
"Активная инвестиционная деятельность "Укрзализныци" в течение последних лет и дерегулирование вагонной составляющей уже второй год подряд способствуют ежегодному росту производства подвижного и тягового состава в стране на 70-100%", - сказал руководитель компании.
По его словам, "Укрзализныця" за 6 месяцев 2018 года построила 1740 грузовых вагонов, или более 34% общего количества всех построенных в этот период в Украине.
Е.Кравцов напомнил, что в 2017 году "Укрзализныця" в целом построила 2606 грузовых вагонов, что составило 38% общего количества производимых в стране при общих инвестициях в подвижной состав 6,2 млрд грн, что стало рекордной суммой за последние пять лет.
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