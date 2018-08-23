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«СЕТАМ» Минюста продает на аукционе молокозавод «Олком» за 84 млн грн
08:55 23.08.2018 |
Исполнительная служба Министерства юстиции продает в системе ГП "СЕТАМ" недвижимость и оборудование ЧП "Молокозавод "Олком" (ТМ Молочная Река, Мелитополь Запорожской обл) за 84 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ", на продажу выставлен комплекс зданий и сооружений, общей площадью 14326,60 кв. м, а также движимое имущество, оборудование молокозавода в количестве 230 позиций.
Молокозавод "Олком" основан на базе Мелитопольского городского молочного завода в 2000 году. В ассортименте выпускаемой продукции более 60 наименований.
Аукцион должен состояться 13 сентября 2018 года.
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