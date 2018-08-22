Регулятивный капитал украинских банков в июле возрос на 1,45%

Регулятивный капитал украинских банков в июле 2018 года возрос на 1,45% - до 122,1 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, больше всех возрос объем регулятивного капитала у Ощадбанка - на 1,325 млрд грн, банка "Форвард" - на 502,326 млн грн (оба - в основном за счет увеличения основного капитала) и Укрэксимбанка - на 365,293 млн грн за счет прироста дополнительного капитала.

Наибольшее снижение зафиксировано у Банка инвестиций и сбережений - на 176,43 млн грн, Универсалбанка - на 101,482 млн грн, Вернум Банка - на 100,1 млн грн и банка "Сич" - на 100,572 млн грн (везде - в основном за счет сокращения основного капитала).

В целом, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) украинских банков в июле снизился на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 16,39% при нормативном требовании не менее 10%.

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) за минувший месяц снизился на 70 б.п. - до 55,91% при нормативном требовании не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) - на 37 б.п., до 103,84% при нормативном требовании не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) - на 23 б.п., до 94,59% при нормативном требовании не менее 60%.

Среди показателей рисковости деятельности норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), предельное значение которого ограничено 25%, повысился на 77 б.п. - до 20,79%, норматив высоких кредитных рисков (Н8) - до 160,64% с 155,56% при нормативном требовании не более 8-кратного размера регулятивного капитала, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) - до 14,51% с 14,01% при нормативном требовании не более 25%.

