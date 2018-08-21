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Администрация морских портов сократила прибыль на полмиллиарда
08:16 21.08.2018 |
Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в январе-июне 2018 года сократила чистую прибыль на 28,6% - до 1,305 млрд грн с 1,828 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные финансового отчета госпредприятия за первое полугодие 2018 года.
Согласно отчету, валовая прибыль АМПУ составила 1,952 млрд грн, что на 25,5% меньше аналогичного показателя 2017 года.
«С начала 2018 года АМПУ работает в новых экономических условиях. С 1 января вступили в действие новые, более либеральные ставки портовых сборов, сниженные на 20%. Снижение ставок и падение грузооборота в украинских портах в первом полугодии на 3,1% привело к уменьшению чистого дохода предприятия на 0,6 млрд грн и чистой прибыли на 0,5 млрд грн», - прокомментировал финансовые итоги полугодия руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, сообщили в пресс-службе предприятия.
При этом предприятие перечислило в пользу государства 2,1 млрд грн, что составляет 58% полученного дохода за указанный период, из них: дивиденды 1,069 млрд грн и налог на прибыль 0,307 млрд грн.
По словам Вецкаганса, уменьшение с начала текущего года размеров отчислений АМПУ в Госбюджет с 75% до 50% отчасти позволило компенсировать финансовые потери от снижения ставок портовых сборов и аккумулировать средства на капитальные инвестиции в проекты по дноуглублению, а также по модернизации и строительству причального фронта.
Как отметили в госпредприятии, если в 2016 году на эти цели было направлено 650 млн грн, то в 2017 - уже 1,6 млрд грн, а в текущем году АМПУ планирует вложить в инфраструктуру портов уже около 2,9 млрд грн.
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