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В Украине запущено серийное производство артснарядов для «Гиацинтов»
08:32 21.08.2018 |
В Украине завершились испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Завершены испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Сейчас Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться украинской армии», - написал он.
Глава государства добавил, что планируется в короткие сроки перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем, в частности, калибра 155 мм.
«Следующий наш шаг - в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра 155 мм», - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года ГАХК «Артем», которая входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.
Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также на разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - «Гиацинт».
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