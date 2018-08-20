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Суд разрешил НБУ подать гражданский иск к Коломойскому
19:57 20.08.2018 |
Днепропетровский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу Национального банка, изменил мотивировочную часть постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 22 июня, которым отказал НБУ в открытии производства по иску против Игоря Коломойского как поручителя Приватбанка о взыскании задолженности по рефинансированию в размере 1,29 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на постановление апелляционного суда от 13 августа.
Ранее суд первой инстанции отказался открывать производство по этому делу, обосновав свое решение тем, что Коломойский в октябре 2017 года продал две своих квартиры в Днепре и сейчас проживает в Женеве (Швейцария). Тогда Хозсуд Днепропетровской области посоветовал НБУ обратиться в суд по месту жительства экс-совладельца Приватбанка.
Однако Днепропетровский апелляционный суд, выслушав доводы НБУ, пришел к выводу, что исковое заявление Нацбанка должно подлежать рассмотрению гражданским судопроизводством, а не хозяйственным.
Также суд признал, что суд первой инстанции безосновательно принял во внимание и исследовал предоставленные представителем Коломойского документы, чем нарушил установленный Хозяйственным процессуальным кодексом Украины порядок разрешения судом вопроса об открытии производства по делу и исследовании доказательств.
"Поскольку местный суд пришел к правильному выводу о необходимости отказать истцу в открытии производства по делу, однако неправильно применил нормы Хозяйственного процессуального кодекса Украины, постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области от 22 июня следует изменить в изложении его мотивировочной части", - говорится в документе.
На сегодня в Днепропетровском апелляционном хозсуде находятся еще три жалобы НБУ на постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области, вынесенные в июне текущего года. Ими Нацбанку было отказано в открытии производства по еще трем искам к Коломойскому как поручителю Приватбанка по рефинансированию о взыскании задолженности в размере еще 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн и 503 млн грн (совокупный объем требований НБУ по четырем искам составляет 5 млрд грн).
Напомним, в июне НБУ публично объявил об исках против Коломойского в суды Швейцарии и Украины. Судебные дела касались выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Нацбанка.
Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.
Кроме того, в том же таки июне НБУ подал еще 143 иска в отношении юрлиц, которые предоставляли имущество в залог для Нацбанка в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию. Объем требований НБУ по этим искам также составил 10 млрд грн.
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