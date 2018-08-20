Международные аудиторы назвали стоимость «Укрпочты»

Компания "Укрпочта" впервые провела аудит финансовой отчетности с привлечением международного аудитора.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным финотчетности общая стоимость всех активов национального почтового оператора на 31 декабря 2016 года составляет 5,88 млрд гривен.

"В заключении аудитора отмечается, что финансовая отчетность, с учетом высказанных замечаний, соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности", - говорится в пресс-релизе.

"Согласно проверенной финансовой отчетности "Укрпочты", в 2015-2016 годах чистый доход по основным направлениям деятельности составил в 2015 году 3,89 млрд гривен, в 2016 году - 4,59 млрд гривен", - сообщает пресс-служба.

При этом, отмечают в компании, операционные расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, амортизацию и прочие операционные расходы составили в 2015 году - 4 млрд гривен, в 2016 году - 4,7 млрд гривен.

Как сообщалось, победителем тендера на проведение аудита финансовой отчетности "Укрпочты" в ноябре 2016 года стала аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.