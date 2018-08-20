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Фонд госимущества отменил приказ о приватизации Государственной зерновой корпорации
11:53 20.08.2018 |
Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины отменило приказ о приватизации государственного пакета акций ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», который был принят 5 декабря 2016 года.
Как сказано в сообщении, размещенном в газете «Ведомости приватизации», соответствующий приказ об отмене был принят 7 августа.
Ранее предполагалось, что на продажу будет выставлено 100% акций ГПЗКУ.
Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий, причем в числе исключенных объектов оказалась и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.
В интервью УНИАН исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что ФГИУ может вернуться к приватизации Государственной продовольственно-зерновой корпорации в 2019 году.
Государственная продовольственно-зерновая корпорация в І полугодии 2018 года сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 154,7 млн грн.
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