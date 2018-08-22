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«Астарта» в I пол.-2018 сократила чистую прибыль на 48,7%
07:49 22.08.2018 |
Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского производителя сахара, а первое полугодие 2018 года составила EUR37,25 млн, что на 48,7% меньше этого показателя по итогам работы в первом полугодии 2017 года.
Как сообщается в отчете компании в четверг, ее консолидированная выручка сократилась на 30% - до EUR175,12 млн на фоне снижения цен на сахар, меньших объемов продаж и коррекции курса доллара США к евро.
Учитывая сокращение выручки, показатель EBITDA снизился на 37,5% - до EUR60 млн.
"На показатели первого полугодия серьезно повлияли изменения рыночной ситуации, снижение цен на сахар, сокращение объемов продаж и колебание курса USD/EUR", - приводится комментарий генерального директора Виктора Иванчика.
По его словам, компания продолжает инвестировать в дальнейшее усовершенствование сахарного и агропроизводства, а также в зерновую инфраструктуру.
"Мы оптимистичны в отношении урожая поздних культур и тенденций сокращения запасов сахара в Украине накануне нового производственного сезона", - сказал он.
Компания указывает, что в отчетном периоде сахарный сегмент сгенерировал выручку EUR67,5 млн или 39% в структуре консолидированного дохода. Продажи составили 185 тыс. тонн при снижении цен почти на 27%. Около половины продаж были экспортными - 92 тыс. тонн.
Выручка в сегменте сельскохозяйственного производства сократилась на 38% - до EUR49,8 млн из-за сокращения объемов продаж основных культур на 41% - до 290 тыс.тонн. Доля экспорта составила 80% от общего объема продаж.
На дату публикации отчета, "Астарта" завершила уборку ранних зерновых культур с итогом более 250 тыс. тонн, а поздние культуры преимущественно находятся в хорошем состоянии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном вместе с отчетом.
Выручка сегмента составила EUR39,7 млн, что на 7% хуже прошлогоднего показателя. "В отчетном периоде ценовые тренды на рынке продуктов переработки сои были смешанными: снижение цен на соевое масло было компенсировано ростом цен на шрот", - поясняет "Астарта". Экспортные продажи в этом сегменте составили 75% в натуральном выражении.
Доходы сегмента молочного животноводства уменьшились на 4% - до EUR14,7 млн при 7% снижении цен на молоко и стабильных объемах продаж. Производство молока в отчетном периоде увеличилось на 2% - до 55 тыс. тонн.
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