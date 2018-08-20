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«Электросталь» за 7 мес. сократила производство литой заготовки на 27%
08:27 20.08.2018 |
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-июле 2018 года сократило производство непрерывнолитой заготовки на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 178 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июле произведено 33 тыс. тонн заготовки.
Как сообщалось, "Электросталь" в 2017 году нарастила производство непрерывнолитой заготовки на 34,54% по сравнению с 2016 годом - до 437,729 тыс. тонн, из которых на экспорт поставлено 352,148 тыс. тонн, остальное - на внутренний рынок.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".
ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
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