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Криворожский ЖРК за 7 мес. сократил добычу руды на 7,1%
14:11 21.08.2018 |
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-июле 2018 года снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи, по оперативным данным, на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,896 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июле КЖРК произвел 428 тыс. тонн руды.
Криворожский ЖРК в 2017 году увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 1,5% по сравнению с 2016 годом - до 5,074 млн тонн.
Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.).
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.
КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
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