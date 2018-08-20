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АМКУ разрешил инвестфонду «Хантер» приобрести ЧАО «Трускавецкурорт»
08:13 20.08.2018 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Хантер" (Киев) приобрести более 50% в уставном капитале оператора санаторно-курортного комплекса ЧАО "Трускавецкурорт" (Львовская обл.).
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром инвестфонда "Хантер" является Владимир Якубенко.
По информации на сайте ЧАО, В.Якубенко являлся членом наблюдательного совета компании, владеет 5 акциями предприятия (0,0003%).
По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, собственником 99,7% "Трускавецкурорта" на первый квартал 2018 года являлось ООО "Полиинвестгрупп".
В структуру ЧАО "Трускавецкурорт" входят санатории "Весна", "Кристалл", "Алмаз", "Янтарь", "Рубин", "Березка" (все Трускавец Львовской обл.).
Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль ЧАО в 2017 году составила 83,9 млн грн, чистый убыток - 74,4 млн грн.
Уставный капитал курорта составляет 174,8 млн грн.
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